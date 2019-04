Vier Nederlanders in Duitsland opgepakt voor serie plofkraken

Vier mannen uit Utrecht en omgeving zijn vanmorgen in alle vroegte aangehouden in Duitsland op verdenking van een serie plofkraken. Twee mannen werden op heterdaad betrapt toen ze een bankgebouw in het Ruhrgebied binnendrongen om daar een geldautomaat op te blazen. Twee anderen waren in de buurt op ze aan het wachten.

De mannen werden aangehouden in Heiligenhaus en Ratingen, in Noordrijn-Westfalen niet ver over de grens met Nederland bij Düsseldorf. Drie van de vier verdachten zijn Utrechters. De vierde verdachte komt uit Zoetermeer.

Scooter

De mannen die al maanden in de gaten werden gehouden door de politie, reisden eergisteren vanuit Nederland naar Duitsland. Twee van hen gingen vanmorgen in alle vroegte op een ​​scooter naar de bank in Heiligenhaus, waar ze zich met een moker toegang verschaften tot de entree van de bank.

Voordat zij verder konden gaan met het laten ontploffen van de geldautomaten in de bereikte ruimte, konden agenten hen al arresteren. Ondertussen keek vanuit de lucht een helikopter mee met de nauwkeurig voorbereide arrestatie. De mannen met bivakmutsen hadden gasflessen bij zich. Volgens de Duitse justitie wisten de verdachten niet dat de politie ze al op het spoor was.

Opgeblazen

Zeker acht geldautomaten zouden de verdachten afgelopen periode in Duitsland hebben opgeblazen, denkt justitie in Duitsland na uitvoerig onderzoek. De politie in Nederland doet ondertussen vandaag onderzoek in woningen van de verdachten. Zaterdag worden de mannen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Duitsland.

De Duitse en Nederlandse politie en justitie zijn al jaren bezig met intensief onderzoek naar een ‘zeer professionele’ groep plofkrakers uit vooral Utrecht en omgeving. Die hebben, na in eerste instantie Nederland, nu vooral Duitsland als plek uitgekozen om toe te slaan. Na een plofkraak slaan ze op de vlucht met snelle auto’s, zoals de Audi A5. Daarom worden de daders ook wel de Audi-bende genoemd. Om uit handen van de politie te blijven, halen ze soms halsbrekende toeren uit. Daarbij zijn al meerdere Nederlandse plofkrakers om het leven gekomen.