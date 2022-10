Vier nesten van Aziatische hoornaars in één week: ‘Niet eerder vertoond in Nederland’

In Domburg, Yerseke en Sint Jansteen (twee stuks) moet Traas Ongediertebestrijding deze week in actie komen om grote hoornaarnesten te verwijderen. ,,We hebben de wedstrijd verloren’’, is de conclusie van directeur Peter Traas. ,,Vijf jaar geleden haalden we in Dreischor het eerste nest van de Aziatische hoornaar in Nederland weg; en nu verwijderen we er vier in één week.’’