Vier onderkoelde en ondervoede Albanese verstekelingen aangetroffen op vrachtschip Terneuzen

RIVM: 166 sterfgeval­len erbij, 625 nieuw gemelde ziekenhuis­op­na­mes

14:39 De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 166 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 1339. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. De toename van 166 nieuw gemelde sterfgevallen is de een-na-hoogste tot nu toe. 31 maart waren het er 175.