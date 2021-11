Vier op tien ic-verpleegkundigen kampen met angst en depressie

Zij deden in oktober onderzoek onder zeshonderd ic-verpleegkundigen in heel Nederland. Volgens de onderzoekers heeft de helft van de deelnemende verpleegkundigen een verhoogd risico op uitval door vermoeidheid gerelateerd aan het werk. ,,Een op de vier ic-verpleegkundigen heeft sinds de Covid-19-pandemie een periode niet kunnen werken, vooral vanwege fysieke of mentale klachten. Een kwart van hen is nu nog steeds niet volledig aan het werk’’, staat in de studie.