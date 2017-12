Vier Syrische vluchtelingen opgepakt om terrorisme en mensensmokkel

Samen met een derde verdachte zijn de twee van van 23 en 26 jaar vermoedelijk ook verantwoordelijk voor de smokkel van een Syrische vluchteling naar Nederland. Deze vierde man wordt verdacht van valsheid in geschrifte. De vier verdachten komen uit Bergen op Zoom, Arnhem, Diemen en Wageningen. De mannen uit Bergen op Zoom en Arnhem zouden in de periode 2012-2015 hebben gevochten bij Jabhat al-Nusra, een terroristische organisatie die gelinkt is aan Al Qaida. Zij zijn in 2015 samen naar Nederland gereisd. De politie onderzoekt hun telefoons, chatberichten en foto’s waarop zij gewapend te zien zijn in het strijdgebied. Beiden kwamen afgelopen zomer in beeld door informatie van de AIVD.

Smokkel

Op een toenmalig woonadres van een van de mannen in Oosterhout werd deze zomer een hennepkwekerij gevonden. Bij de verdachte in Arnhem is deze week vier kilo hennep in beslag genomen. De gesmokkelde vluchteling kwam in oktober naar Nederland vanaf het Griekse eiland Kreta. Hij reisde op naam van de verdachte uit Arnhem.



De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vandaag drie van de vier verdachten voor twee weken vastgezet. De gesmokkelde vluchteling is niet voorgeleid. In verband met het onderzoek blijft hij nog wel drie dagen vastzitten.