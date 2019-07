Vier vragen beantwoord over het boerka-verbod

Nederland­se Leendert (50) streek ruim twee ton aan toeslagen op en moet 4 jaar zitten in Ierland

11:40 De Nederlandse Leendert S. is in Ierland veroordeeld tot vier jaar cel. Hij woonde al sinds 2010 niet meer in het land, maar haalde daar wel elke twee weken ten onrechte toeslagen op. In totaal kreeg hij 226.701,08 euro van de Ierse overheid. De vader van twee betuigde voor de rechtbank ‘diepe spijt’.