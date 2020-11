Vier vragen over overbelaste ziekenhuizen: zijn opnamestops te voorkomen?

Nog één spoedeisen­de hulp gesloten door coronadruk­te

16:21 Alleen bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is de spoedeisende hulp nog gesloten. Gisteravond sloten vier van de vijf ziekenhuizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel de deuren omdat er geen bed meer was voor coronapatiënten. ,,Een gevaarlijke situatie’’, zo stelde Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis toen.