Vierdaagse lesweek op basisschool in Geleen vanwege gebrek aan onderwijzers

Kick Out Zwarte Piet wil in minstens vijftien steden de straat op

13:03 Kick Out Zwarte Piet wil dit weekend in minstens vijftien Nederlandse gemeenten demonstreren tijdens de lokale intocht van Sinterklaas. Van de zeventien aangekondigde demonstraties gaat alleen die in Nijmegen niet door. In Tilburg, waar de intocht zondag plaatsheeft, is de aanmelding voor de demonstratie nog niet binnen.