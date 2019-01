‘Viering van Liefde’ in Amsterdam tegen Nashville-verklaring

'Debacle' bij ophalen moordver­dach­te die na arrestatie in rolstoel zit

16:17 Een van de moordverdachten die begin vorig jaar van het balkon viel van een flat in Breda en daarbij letsel aan zijn been opliep, was vandaag afwezig bij de pro formabehandeling van zijn zaak omdat hij niet op de juiste manier werd opgehaald. De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DVO), verantwoordelijk voor het vervoer van gevangenen, had een busje gestuurd dat niet geschikt is voor mensen in een rolstoel.