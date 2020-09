Viervoudige moord in Enschede: hoe informatie uit ieders broekzak de politie helpt

Als een expert van de politie in Enschede op 23 november 2018 de telefoon van Dejan A. ontgrendelt, weet hij nog niet wat hij kan verwachten. Hij opent de iPhone 6, in de hoop iets te vinden dat wijst in de richting van de moorden die tien dagen eerder in Enschede gepleegd zijn. Als hij enkele uren later zijn bevindingen beschrijft in een proces-verbaal, blijkt hij een goudmijn aan informatie te hebben aangeboord.