Vijf bizarre ontsnappingszaken: van lepelvrouw tot vlucht in een vuilniszak

De lepelvrouw

Hulda ‘Tottie’ Kiel, verwierf in 2010 nationale bekendheid toen ze via een zelfgegraven tunnel ontsnapte uit de koepelgevangenis in Breda. Naast een verfkrabber gebruikte ze daar ook een lepel voor. Ze kreeg in de media dan ook al snel de naam ‘lepelvrouw'. Kiel werd pas een maand na haar bijzondere ontsnapping weer in de boeien geslagen. Ze moest toen nog 21 maanden celstraf uitzitten. Ze werd tot die straf veroordeeld nadat ze op een woonwagenkamp in Limburg haar broer en diens vriendin wilde neersteken met een stiletto. Spijt van haar ontsnapping heeft ze nooit gehad, vertelde Kiel zes jaar geleden in een interview over haar beroemde ontsnapping. In haar periode op vrije voeten ontmoette ze haar huidige man Henry. Bovendien kreeg Kiel dankzij alle aandacht ook de kans om problemen aan de kaak te stellen zoals de corruptie die er volgens haar is in Nederlandse gevangenissen.