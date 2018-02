Vijf dagen partnerverlof na bevalling

Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft geopenbaard. Hierin wordt ook geregeld dat adoptie- of pleegouders straks recht hebben op niet vier maar zes weken volledig betaald verlof.



Het wetsvoorstel is in lijn met de afspraken uit het regeerakkoord. De coalitiepartners spraken daarin een ‘substantiële verlenging’ van het kraamverlof voor partners af, omdat ze willen dat meer en langer geboorteverlof voor partners ‘normaal’ wordt. ,,De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld en daar worden later de vruchten van geplukt”, aldus Koolmees. ,,Je doet het dan echt samen.”