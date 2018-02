Vijf dagen vaderschapsverlof alleen weggelegd voor happy few

'Papa is goed, geen terrorist'

5:00 De Nederlander Aweys S. is in Londen schuldig bevonden aan terrorisme. Hij had plannen om op Joden te schieten, of misschien zelfs op koningin Elizabeth. Thuis in Breda begrijpt zijn gezin niet wat er aan de hand is. ,,Papa zegt niet waarom hij in de gevangenis zit.''