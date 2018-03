Vijf jaar cel voor aanval op liefdesrivale in Amsterdam

Ammoniak en afbreekmessen

De aanval vond plaats op 27 november 2016 in een flatgebouw in de Bijlmer. Een tijdje nadat de vrouw had gehoord dat haar partner een relatie had met een andere vrouw kocht ze afbreekmessen en ammoniak.



Vervolgens wachtte ze het slachtoffer op in het liftportaal van de flat, verblindde ze haar met de ammoniak en sneed haar onder meer in haar gezicht. Aan de aanval hield het slachtoffer blijvend oogletsel en forse littekens over.



Verminking

De officier van justitie eiste eerder tien jaar cel omdat er sprake zou zijn van zware mishandeling en poging tot moord. De rechter oordeelde echter anders omdat de actie waarschijnlijk gericht was op verminking.



Als zij van plan was geweest om het slachtoffer te doden, dan had zij, naar het oordeel van de rechtbank, het slachtoffer op dodelijker plaatsen gestoken.



De vrouw is daarom veroordeeld voor poging tot doodslag en zware mishandeling met voorbedachten rade, maar vrijgesproken van poging tot moord.