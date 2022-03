Vijf jaar cel voor ex-kickbokser Rodney G. na ernstig seksueel geweld

Slachtoffers waren vrouwen met wie G. een relatie had aangeknoopt. Het ging veelal om kwetsbare vrouwen in de sportscholen waar hij lesgaf. De zaak kwam in december 2020 aan het rollen, toen een van de vrouwen aangifte tegen G. deed. Zij had al geruime tijd een relatie met hem. Op de bewuste dag trok hij haar zijn woning binnen, om haar vervolgens met veel geweld te verkrachten. De vrouw werd daarbij onder meer hard geslagen met een zweep, tot bloedens toe, en bijna gewurgd. In 2021 volgden meer aangiftes en meldingen. Sommige vrouwen zouden van het doen van aangifte hebben afgezien, uit angst voor G.