Vijf jaar na Charlie Hebdo

CommentaarVandaag is het vijf jaar geleden dat terroristen dood en verderf zaaiden bij Charlie Hebdo, een satirisch tijdschrift dat van alles op de hak nam, ook de islam. In Nederland werd destijds als reactie spontaan gedemonstreerd vóór persvrijheid. Dat was hartverwarmend, want zoals Claudia de Breij op oudejaarsavond nog onderstreepte: een democratie is een regering door de meerderheid, met inachtneming van de belangen van de minderheid, een onafhankelijke rechtspraak en een vrije pers.

Gelukkig heeft in het Vrije Westen, als we die term nog eens van stal mogen halen, de pers weinig te duchten van terreur. In Nederland hebben journalisten meer last van criminelen: verscheidene misdaadverslaggevers hebben beveiliging gekregen. Ze schrijven er gelukkig niet minder om. Nee, als hier de vrije informatievoorziening onder druk staat, is het niet door geradicaliseerde individuen, maar door een groeiende twijfel over wat waar is.

Algoritmen tonen ons online sommige informatie wel en andere niet. Zo besteedde tijdens de brexit-campagne het Leave-kamp voor miljoenen aan Facebookadvertenties die heel gericht een bepaalde groep kiezers bereikten. Het Remain-kamp had het niet eens door. En die informatie, van wie komt die eigenlijk? Over MH17 zijn duizenden Twitterberichten verspreid die Oekraïne de schuld geven. Door Russische 'trollenboerderijen'. (Trollen zijn nepprofielen op sociale media die worden gebruikt om discussies te ontregelen of juist aan te wakkeren.)

In zijn vorig jaar verschenen boek Dit is geen propaganda - de oorlog tegen de waarheid, beschrijft onderzoeker Peter Pomerantsev de verkiezingscampagne van de huidige Filipijnse president Duterte. Die was destijds burgemeester met één belangrijk wapenfeit: bestrijding van de drugscriminaliteit. Alleen was drugs in de Filipijnen niet zo'n grote kwestie. Duterte liet Facebookgroepen oprichten, in plaatselijke dialecten, over allerlei verschillende onderwerpen, van astrologie tot de zee. Toen ze eenmaal populair waren, verschenen daar ook berichten over drugs. Soms maar terloops een zin. Eens per week. Dan eens per dag. Dan meermalen per dag. Zo werd drugscriminaliteit een grote kwestie. En Duterte president.

Donald Trump verzint nog weleens wat en doet tegelijkertijd berichtgeving van gerenommeerde media af als nepnieuws. Hij zaait twijfel. Het is besmettelijk: tijdens een van hun acties beplakten boeren een verslaggever van de NOS met stickers met 'nepnieuws'. Kortom, het is goed dat we vandaag herdenken en eren, maar voor een goede informatievoorziening vormen trollen een grotere bedreiging dan terroristen.