Vijf militairen Schaarsbergen vervolgd om aanranding, bedreiging en mishandeling

Militair Rico Goldbach uit Kerkrade, die werd beschuldigd van het zwaarste misdrijf in deze zaak, verkrachting, hoeft in elk geval niet voor de rechter te verschijnen. Hij is ten onrechte als verdachte aangemerkt, heeft het OM de man vanmiddag laten weten.



Goldbach deed twee weken geleden in deze krant openhartig zijn verhaal nadat hij ervan werd beticht dat hij één collega zou hebben verkracht.



Zijn ex-collega vertelde tegen de recherche dat hij mee moest naar de stad om softdrugs te gebruiken. Daarna zou hij door meerdere militairen op bed zijn gegooid en verkracht. Hij noemde één collega bij naam; Rico Goldbach.



Goldbach ontkende deze jongen ook met maar één vinger te hebben aangeraakt. Hij krijgt nu gelijk van het Openbaar Ministerie. Behalve verkrachting, deed de ex-collega ook aangifte tegen hem wegens aanranding, afpersing, belediging, mishandeling en bedreiging. Ook in die zaken is hij volgens het OM ten onrechte aangemerkt.