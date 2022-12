Vijf vragen over ‘crematiefout’ met Rita uit Borne: ‘We weten niet of de goede overledene aankomt’

podcast Over de Liefde: ‘Het is de grootste onzin dat een relatie vanzelf moet gaan’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is psycholoog Roanne Helwig te gast om te praten over hechting en liefde. Want de band die je als kind met je ouders had, is van grote invloed op de manier manier waarop je je als volwassene een relatie aangaat. Roanne: ,,Mensen met een vermijdende hechtingsstijl hebben continu een heftig stemmetje in hun hoofd die duizenden excuses verzint om hun partner te verlaten.’’

