Vijfde lichaam gelokaliseerd bij zoektocht naar vermiste watersporters Scheveningen

Video/UpdateReddingsdiensten hebben vanochtend nog twee lichamen uit het water gehaald bij Scheveningen. Een derde lichaam is gelokaliseerd, maar nog niet geborgen. Daarmee komt het dodental van het surfdrama in de Haagse badplaats op vijf. Gisteravond werden al drie surfers bij een reddingsactie uit het water gehaald. Twee van hen stierven.

De zoektocht naar de watersporters die gisteravond vermist raakten in Scheveningen, is vanochtend vroeg rond 05.30 uur hervat bij het Noordelijk Havenhoofd. Daarbij werden kort na elkaar twee lichamen uit het water gehaald. Rond 10.30 uur werd ook een derde lichaam in het water aangetroffen.

Na de vondst van de twee lichamen vanochtend meldde Kustwacht Nederland dat er nog zeker één persoon vermist zou zijn. Daarnaast zouden er ‘onbevestigde berichten’ zijn dat er nog twee mensen in zee waren gezien. ,,Wellicht dat deze twee personen op eigen kracht uit het water zijn gekomen”, aldus de kustwacht op Twitter.

De zoektocht naar het vijfde slachtoffer gaat nog door. Deze is vanmorgen in het water gelokaliseerd, maar nog niet geborgen. De hulpdiensten werken intensief samen om het lichaam uit het water te halen. ,,De brandweer is inmiddels weg, maar de kustwacht is nog bezig met zoeken naar het vijfde slachtoffer”, aldus een politiewoordvoerster.

Planken

De KNRM heeft ook meerdere surfplanken uit het water gehaald. Surfers uit Scheveningen worden opgeroepen om melding te maken als ze een van de planken herkennen. Dit om uit te sluiten dat er nog meer mensen worden vermist.

Identificeren

,,We zijn druk bezig om de lichamen die uit het water zijn gehaald te identificeren”, laat de politie weten. Hoe het kan dat de watersporters gisteren in de problemen zijn geraakt is vooralsnog onduidelijk. ,,Onze prioriteit ligt bij de zoekactie en het informeren van de nabestaanden.”

Quote Een vriend van me is gisteren uit het water gehaald, die heeft het niet gered Omstander

Een Schevenings stel dat gisteravond de reddingsactie van dichtbij op de voet volgde, staat nu ook weer op het strand. De dramatische afloop hakt er ook bij hen hard in. ,,Het was gisteravond echt heel heftig. Een vriend van me is uit het water gehaald, hij heeft het niet gered”, zegt de 26-jarige vrouw. ,,Gisteravond ging ik naar bed toen daar nog veel onduidelijk over was.”

Haar 33-jarige vriend zegt dat het om ervaren surfers gaan. ,,Het waren lifeguards, ze gaven surfles en deden aan reddingszwemmen.”

Surfles

Dat is ook wat Mark van Haaften weet. Hij woont aan de andere kant van de haven en kan amper bevatten hoe het zo kon misgaan. Zelf kent hij een van de slachtoffers die is overleden en het slachtoffer dat het wel overleefde. ,,Een van die gasten heb ik drie dagen geleden nog gezien. Ik gaf surfles met hem. Het zijn allemaal heel ervaren lifeguards, locals. Ze liggen elke dag in het water als het kan en kennen de zee hier.”

Inmiddels hebben nabestaanden bloemen op het strand en bij surfschool The Shore gelegd.

Aanvankelijk dacht Van Haaften dat het om kitesurfers ging, maar later bleken de slachtoffers bekenden van hem te zijn die waarschijnlijk aan het surfen, zwemmen of bodyboarden waren. ,,Pfff, ja dat was wel even bizar ja. Zoiets als dit kan ik me niet herinneren. We hebben allemaal zoiets van hoe kan dit gebeuren? Het doet je wel realiseren dat het zo over kan zijn.”

Reddingswerkers

Meerdere mensen kwamen gisteravond in problemen in de zee. Van acht personen weten reddingswerkers zeker dat ze aan land zijn. Drie golfsurfers werden gisteravond uit zee gehaald, waarvan er twee overleden. Anderen wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Vanochtend werden dus nog twee lichamen geborgen.

Een schuimlaag op de zee bij de zoekactie naar vermiste watersporters in Scheveningen.

In de problemen

De surfers maakten deel uit van een groep die bij het Noordelijk Havenhoofd in de problemen was gekomen. Hulpverleners hebben geprobeerd de twee slachtoffers te reanimeren, maar tevergeefs. Daarnaast werd er nog een surfer uit het water gehaald. Hij was bij kennis en gaf aan dat ze met zijn zessen waren. Naar de anderen werd daarna nog lange tijd gezocht met behulp van de kustwachthelikopter en meerdere reddingsboten.



De reddingswerkers moesten de zoekactie om 22.45 uur staken omdat het te donker werd. Vanochtend werd de zoekactie rond 06.00 uur weer hervat. Net als gisteravond bemoeilijkt een dikke schuimlaag de zoektocht. Op foto’s is te zien hoe reddingswerkers in de zee lopen en tot hun borst met schuim bedekt zijn.

Een ooggetuige meldde gisteravond dat het om een groep jonge surfers gaat, mogelijk rond de twintig à dertig jaar oud. ,,De overlevende vertelde dat ze verrast werden door een golf en ‘gespoeld’ werden. Er was overal schuim. Dan is het net alsof je in een lawine terechtkomt, je weet niet meer wat onder of boven is.”

