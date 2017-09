Vijftien jaar cel voor schutter Amsterdams festival Waterfront

De rechtbank veroordeelt Surailie I. (35) tot vijftien jaar cel voor de dood van Souhail Laachir in 2013. Surailie schoot Laachir dood op het dancefeest Waterfront in het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam, ten midden van 800 andere feestgangers. De rechtbank oordeelt doodslag, bij gebrek aan overtuigend bewijs voor een liquidatie.

De dood van Laachir is volgens rechtbankvoorzitter Frank Wieland ,,extreem koelbloedig en gewetenloos", maar van een vooropgezet plan was geen sprake. De ,,meedogenloze" daad van Surailie is daarom doodslag en wordt bestraft met het maximum aantal jaren.

Centraal in het oordeel staat de getuigenverklaring van een beveiliger die Surailie herkent op beveiligingsbeelden. De beveiliger kon de dader niet plaatsen op foto's, maar herkende hem zodra hij de beelden in beweging zag. Andere ooggetuigen op het drukbezochte feest konden het signalement van de dader eveneens herkennen.

Doodslag of liquidatie?

Voor Officier van Justitie Eveline Smit is de vijftien jaar cel niet helemaal de gehoopte uitspraak. Justitie ziet de dood van Laachir niet als doodslag maar als vooraf geplande liquidatie is. Surailie I. zou in opdracht van Amsterdamse crimineel Dennis M. hebben gehandeld, wiens organisatie sinds 2012 een vete uitvocht met de groep waartoe Laachir behoorde. Smit vorderde vijfentwintig jaar cel, maar volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat het om een uitgedachte moord gaat.

Op de avond van de moord arriveert Surailie I. in de auto van Dennis M., die naast hem zit. Uit beelden blijkt dat de bewakers bij de ingang hen amper fouilleren maar wel vriendelijk begroeten. Na een boks en een korte omhelzing lopen de twee mannen het feest binnen, waar ook Laachir en zijn kompanen aanwezig zijn. De sfeer wordt al snel grimmig en vanaf twee VIP-tafels houden de groepen elkaar in de gaten. Laachir krijgt meerdere malen ruzie met Dennis. Op zijn telefoon houdt hij vrienden buiten het feest op de hoogte. Hij zegt hun hulp nu niet nodig te hebben maar vraagt wel of ze gewapend langskomen om ,,meteen te maaien" zodra er ook maar een spoor van ,,één verkeerde beweging" is. Die voorzorgsmaatregelen zullen hem uiteindelijk niet helpen. Ergens anders op het feest gaat Eaneas Lomp, een kompaan van Dennis en Surailie, gehuld in een kogelvrij vest richting de uitgang. Niet lang daarna gaat het fout. Surailie zoekt Laachir op en schiet hem midden op het feest in zijn hoofd, zijn nek en zijn torso. Laachir gaat neer en Surailie vuurt nog twee schoten af om zeker te zijn dat het slachtoffer dood is.