Vijftig boerenbedrijven in de vuurlinie: ‘Provincie Overijssel sjoemelt met stikstofregels’

De circa vierhonderd Overijssels bedrijven zorgen alle voor een te grote stikstofneerslag in natuurgebieden, stellen Mobilisation (MOB) en de vereniging Leefmilieu. Het gaat om zogenoemde PAS-melders. Via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden deze bedrijven tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 vergunningvrij uitbreiden, omdat er sprake zou zijn van een beperkte stikstoftoename. De Raad van State oordeelde in 2019 dat deze procedure niet mocht. De bedrijven hadden nooit zonder vergunning mogen uitbreiden.