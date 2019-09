Vijftiger die pestkop doodstak handelde uit noodweerexces en zat jarenlang onterecht vast

De 57-jarige Robert ter B., die in 2014 een 19-jarige jongen doodstak , gaat na jarenlang in de gevangenis gezeten te hebben alsnog vrijuit. Het gerechtshof in Den Bosch vond maandag dat er sprake was van noodweerexces.

In februari 2016 kreeg de Middelburgse Ter B. zes jaar cel van het hof in Den Bosch. De Hoge Raad vond echter dat de zaak over moest. Volgens de hoogste rechter was niet te begrijpen hoe het hof de verklaring van Ter B. aannemelijk vond en tegelijk vond dat er geen sprake was van noodweer.

Ter B., die door zijn autisme als zonderling werd beschouwd in zijn omgeving, zou voor het fatale incident al meerdere keren lastiggevallen zijn door het latere slachtoffer en enkele van zijn vrienden. Op de bewuste dag liepen de pesterijen uit tot een heftige climax: Ter B. werd meerdere keren geslagen en achtervolgd tot in het halletje van een café. Daar stak Ter B. zijn belager neer.

Het gebruikte geweld stond niet in proportie met de aanval of dreiging, waardoor er volgens het hof geen sprake was van noodweer. Er werd te veel geweld gebruikt door Ter B. en het ging in deze kwestie dus om noodweerexces. Het hof oordeelde echter het grijpen naar een mes niet proportioneel was, maar wel te begrijpen door de hevige gemoedsopwelling van de gepeste Ter B. en de benarde situatie in het kleine halletje.

Schadevergoeding

Advocaat Peter van Zon, net als Ter B. niet aanwezig bij de uitspraak, was opgetogen met het arrest. ,,Dit is wat mijn cliënt altijd heeft gezegd. Hier is het recht voor bedoeld, voor gewone burgers die in gekke situaties komen.’’ Ter B. heeft wel vier jaar in de gevangenis gezeten in verband met de zaak. Zijn advocaat ziet kansen om een financiële compensatie te ontvangen voor deze periode. ,,We hebben het nog nooit over een schadevergoeding gehad. We wilden eerst deze hobbel nemen. Maar ik heb een goed gevoel dat hij wel in aanmerking komt voor een schadevergoeding.”

