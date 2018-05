Vindicat verliest subsidie na nieuwe mishandeling

De bewuste mishandeling vond plaats in de sociëteit op de Grote Markt op 3 december 2017, tijdens de Kermesse d’Hiver, een groot feest van Vindicat. Het slachtoffer, een lid van Vindicat, liep een lichte hersenschudding op, naast letsel aan zijn gebit en een snee in zijn neus.

Gedragscode

Vindicat heeft het incident niet gemeld. Dat is in strijd met de gedragscode voor studentenverenigingen. Die gedragscode voor studentenverenigingen is ondertekend door ongeveer zestig verenigingen, ook door Vindicat, zegt een woordvoerster van de RUG.

Voorwaarde

Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG licht in een verklaring het besluit toe: ,,Aan het eind van dit studiejaar zouden we beoordelen of de bestuursleden aanspraak konden maken op deze financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Voorwaarde hiervoor was dat zich geen nieuwe incidenten mochten voordoen. De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden.''