Vinidicat royeert lid na veroordeling voor mishandeling bij ontgroening

De 24-jarige B. ging in augustus tijdens de ontgroening op het hoofd van een aspirant-lid van Vindicat staan die op de grond lag. Hij was kampleider tijdens de introductie en voorzitter van de Commissie Overdracht Korpskennis van studentenvereniging. Op verzoek van het slachtoffer en diens familie wil Vindicat het besluit niet toelichten, meldt de nieuwssite.



B. moet naast de taak- en celstraf het gemolesteerde aspirant-lid ook 5.066 euro betalen. De jongeman liep door de mishandeling hersenletsel en een schedelbreuk op. Hij wordt geteisterd door hoofdpijnen en heeft moeite zich te concentreren. Vindicat kwam de afgelopen jaren vaker in het nieuws, wegens vernederingen en fysiek geweld tijdens de ontgroening.