Virologen: snel duidelijkheid nodig over waar Nederlandse patiënten virus opliepen

COC Amsterdam wil Huffnagel weg als voorzitter Pride: ‘Vluchte­lin­gen­uit­spraak is druppel’

14:54 Uitspraken van Frits Huffnagel over de vluchtelingencrisis zijn bij COC Amsterdam compleet in het verkeerde keelschat geschoten. De voorzitter van de lokale afdeling, Vanny Reyes, wil dat de VVD’er vertrekt bij de organisatie van de Pride, bekend van de jaarlijkse botenparade. Zolang Huffnagel daar de voorzitter van is, schort COC in Amsterdam alle samenwerkingen op.