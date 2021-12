Viroloog Marc Van Ranst: ‘Als wappie-organisatie me vraagt om te komen spreken doe ik dat’

De portier haalt zijn schouders op. Marc Van Ranst is een half uur te laat, maar dat is niet ongewoon. ,,Ik heb hem al wel gezien, hoor. Ik zal hem eens een berichtje sturen. Hij neemt nooit op als je hem belt, hè.’’



Het is een doordeweekse donderdagmiddag in Leuven, in het Rega Instituut voor Medisch Onderzoek, de werkplek van misschien wel de drukste viroloog van België. Van Ranst heeft een afspraak met de krant, daarna met de radio en later op de dag ook nog met de televisie. Tussendoor is hij natuurlijk gewoon aan het werk.