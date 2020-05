Viroloog Marion Koopmans: ‘Als het misgaat, hebben we echt een megaprobleem’

Marion Koopmans kan terugkijken op ‘ crazy ’ en ‘bizarre’ maanden. In een land dat ook nog eens miljoenen hobbyvirologen bleek te herbergen, was zij zo’n beetje de opperviroloog, inclusief de ‘shit’ die daarbij hoort. Met het coronavirus zijn we nog niet klaar, voorspelt de Rotterdamse hoogleraar. ,,Ik verwacht dat we een nieuwe golf gaan krijgen.”

Hoewel Nederland zich nog midden in de aanpak van de grootste crisis in decennia terugvindt en Marion Koopmans (63) ook daar intensief bij is betrokken, kan ze af en toe toch een klein beetje uitblazen. In de talkshows en krantenkolommen maken de virologen, epidemiologen, immunologen en microbiologen langzaam plaats voor economen, politici, ondernemers en artiesten.

Nederland moet na de heftige eerste maanden van de coronacrisis weer op gang worden geholpen, en daarbij is het Outbreak Management Team (OMT) niet meer zo heilig en allesbepalend als in de maanden maart en april, toen premier Mark Rutte de sleutels van het Torentje zo’n beetje aan Jaap van Dissel, Koopmans en consorten uitleende.

Deze week gaven de leden van het OMT meer vanaf de zijlijn kaders mee waaronder de versoepeling van de coronamaatregelen zouden moeten plaatsvinden. Toch een verschil. ,,Als het gaat over het weer opstarten van de economie, die begon te kraken in zijn voegen, dan zijn wij duidelijk niet beslissend – al waren we dat daarvoor ook niet, dat blijft het kabinet. We kunnen wel adviseren: zo moeten mensen zich proberen te gedragen, je moet toe naar zoveel test- en detectiecapaciteit, enzovoort. En vervolgens moet het RIVM de vinger aan de pols houden.”

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en premier Mark Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. © ANP