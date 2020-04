Viroloog: ‘Nederland is vol met gastheren die een virus over kunnen dragen’

In de hele nieuwsstorm rond het coronavirus klinkt de stem van een van ‘s lands meest gezaghebbende virologen op het gebied van luchtwegvirussen nauwelijks. Ron Fouchier - hij is hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam - zagen we de laatste weken niet opduiken aan de overvolle talkshowtafels of in de haast oneindige reeks krantenberichten.