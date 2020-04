Virusvrije Waddeneilanden in spagaat: ‘Boze Duitse gasten aan de telefoon’

Terugge­keer­de Syriëgang­ster uit Gouda blijft langer vastzitten

11:23 Kaoutar S. uit Gouda zat in Syrië jarenlang bij jihadistische groeperingen, trouwde er drie keer met verschillende jihadisten en verspreidde via sociale media propaganda voor het kalifaat. Dat stelde het Openbaar Ministerie donderdagochtend in een eerste pro-formazitting tegen de inmiddels teruggekeerde Syriëgangster.