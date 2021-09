Viruswaarheid-voorman Engel en Belgische topviroloog Van Ranst weer voor rechter

Engel verloor eerder deze maand een rechtszaak tegen de uitgesproken hoogleraar, opiniemaker en corona-adviseur van de Belgische regering. Van Ranst zou hem in Het Financieele Dagblad en op Twitter hebben uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en oplichter en had zich daarmee schuldig gemaakt aan smaad en laster, vond Engel. De Twitterruzie tussen beiden liep tijdens de coronapandemie vaak hoog op.



In het kranteninterview stelde Van Ranst dat hij ‘niet met extreemrechtse mensen en virusontkenners in debat gaat’. ,,Dat heeft geen enkele zin. Ik vind dat zo’n Willem Engel in Nederland veel te veel de ruimte krijgt, terwijl zijn kennis over het virus nihil is”, aldus de viroloog. In een toelichting benadrukte Van Ranst dat hij met ‘extreemrechts’ niet de Viruswaarheid-voorman bedoelde, maar dat ging er bij Engel niet in.

‘Moordenaars en verkrachters’

De sfeer tijdens de zitting was om te snijden. Van Ranst voerde zijn eigen verdediging. ,,In het beklaagdenbankje in deze rechtbank zitten moordenaars en verkrachters. Ik sta liever op de plek van advocaat’’, liet hij zich ontvallen. De zaak tegen hem was volgens de viroloog bedoeld om hem verder te ‘intimideren en te pesten’. ,,Dit past in zijn maandenlange campagne waarin hij mij neerzet als bron van al het kwaad, als klassieke zondebok.’’



Van Ranst werd in het voorjaar met de dood bedreigd en zat vier weken ondergedoken. In de rechtszaal droeg hij kort voor uit de ruim 150 doodsbedreigingen die hij had ontvangen. De viroloog houdt Engel daarvoor verantwoordelijk en neemt het Engel zeer kwalijk dat hij zijn adresgegevens online zette toen hij in een safehouse zat. ,,De echte schade die ik heb, is onbetaalbaar.’’

Tweede smaadzaak

De rechtbank oordeelde dat de zaak in een andere procedure moest worden uitgevochten, met een burgerjury, omdat het om vermeende delicten in de gedrukte pers ging. Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. ,,Daar horen de zwaarste misdrijven thuis. We hebben nu lang genoeg meegedraaid in de mallemolen van Engel. Deze rechtszaak interesseert hem niets. Het is hem enkel te doen om de aandacht’’, aldus Van Ranst.



De kern van Engels betoog is dat wat hij over het coronavirus beweert, klopt. Zijn raadsman droeg een reeks rapporten aan, waaruit blijkt dat de coronamaatregelen geen enkel effect tonen. Vaccins zouden niet deugen en de ziekenhuiscijfers zouden schromelijk zijn overdreven. De uitlatingen van Van Ranst vat hij op als een persoonlijke belediging. Engel benadrukte ook geen virusontkenner te zijn, maar scepticus.



Toen Van Ranst zich kort na de rechtszaak op televisie opnieuw over Engel uitliet, spande die meteen een tweede smaadzaak aan. Omdat het nu niet om gedrukte uitspraken gaat, is er volgens hem geen sprake van een drukpersmisdrijf. De Viruswaarheid-voorman wil Van Ranst ook voor de rechter zien voor valsheid in geschrifte. De viroloog heeft volgens hem in de eerste zaak de tegenpartij andere stukken aangeleverd dan de rechtbank.

