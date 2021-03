Viruswaarheid-voorman Willem Engel moet voor rechter komen voor opruiing

Engel moet volgende week dinsdag voor de politierechter in Den Haag verschijnen. Het Openbaar Ministerie stelt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing via Facebook. Op 10 oktober vorig jaar schreef hij daar: ,,Ja, dan moeten we misschien agenten onder burgerarrest gaan stellen, want dit ehhh want ze gijzelen nu he’’.

Onaangekondigde demonstratie

De Rotterdamse voorman van Viruswaarheid, een actiegroep tegen het coronabeleid van de overheid, werd op die dag aangehouden tijdens een onaangekondigd protest op Het Plein in Den Haag tegen de coronaspoedwet die toen voorlag in de Tweede Kamer. Een groep demonstranten werd door de politie ingesloten en aangehouden. Engel was een van hen, hij deed daar verslag van op Facebook. ,,De demonstranten hebben wij meermaals gevorderd om weg te gaan mét waarschuwing dat er anders een aanhouding zou volgen’’, aldus de politie toen. Engel zat toen een nacht vast.

Het OM legt hem ook ten laste dat hij zich niet heeft gehouden aan het gebod van de burgemeester van Den Haag om de demonstratie te beëindigen. Engel kreeg daarna al een gebiedsverbod voor tien dagen voor Den Haag.

Eerdere processen

De rechtbank in Den Haag is bekend terrein voor de dansleraar. Hij voerde er met Viruswaarheid al een reeks van processen tegen de overheid, onder meer tegen de avondklok. Viruswaarheid kwam recent nog in het nieuws omdat ING de bankrekening van de actiegroep blokkeerde omdat Viruswaarheid geen inzage gaf in de alle benodigde gegevens. Engel deed vorige week mee aan de Tweede Kamer-verkiezingen, hij stond tweede op ‘Lijst 30’, een verzameling van mensen die tegen het coronabeleid zijn. De partij kwam met 0,1 procent van de stemmen niet in de buurt van een Kamerzetel. Volgens Engel was er sprake van verkiezingsfraude.

