Viruswaarheid wraakt rechter na onenigheid over vonnis avondklok

VIDEOProtestgroep Viruswaarheid heeft het gerechtshof in Den Haag gewraakt in het proces over de avondklok. Jurist Jeroen Pols van de protestgroep noemde de rechter vooringenomen omdat hij niet het woord kreeg van haar. Willem Engel, het gezicht van Viruswaarheid, ondersteunt de wraking. De zaak verliep meteen al rommelig. ,,De rechter noemde ons eerst nog Viruswaanzin, en ze hebben enorme haast. Dat duidt erop dat ze de uitspraak willen schorsen. Dit lijkt allemaal vooringenomen”, stelt Engel.

Het gerechtshof Den Haag laat vandaag nog een wrakingskamer samenstellen in het proces over de avondklok. Dat zal ‘binnen afzienbare tijd’ gebeuren, maar wanneer en hoe laat is niet duidelijk. De landsadvocaat vroeg de voorzitter wel of een en ander nog voor 21.00 uur kon gebeuren, het moment dat de avondklok in moet gaan.

Willem Engel was het daarmee eens. ,,Het nieuws over de avondklok is al bekend. Als er nu weer geschorst wordt, zijn er straks mensen die onterecht boetes krijgen”, vertelde hij de voorzitter. Die erkende dat het verzoek snel behandeld moet worden.

Rommelig

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok begon vanmiddag kort na 16.00 uur, maar kon vrijwel direct weer geschorst worden. De zitting verliep meteen al rommelig, waarin Viruswaarheid en de rechter continu door elkaar heen praatten. ,,Als partij mag ik dus niks meer zeggen? Ik vind het een hele vreemde gang van zaken”, stelde jurist Jeroen Pols van de actiegroep.

De voorzitter was onverbiddelijk en dreigde Pols uit de zaal te laten zetten toen hij bleef protesteren tegen de gang van zaken. ,,Wilt u uw punt van orde via uw advocaat doen? U mag niks zeggen. Ik bepaal wanneer u het woord krijgt. Ik laat u anders uit de zaal zetten. Ja, dat kan. Als u doorgaat, ga ik de beveiliging halen om u naar buiten te leiden”, beet ze de jurist toe.

‘Onbegrijpelijk’

Voor Pols was op dat moment de maat vol. ,,Ik vind het onbegrijpelijk. Mevrouw, ik wraak u. U bent vooringenomen. Ik accepteer dit niet. Hier doe ik niet aan mee. Dit heeft niks met ordelijke rechtspraak te maken. Maakt u alstublieft een proces-verbaal op, wij gaan u wraken.”

De voorzitter van het hof noemde de protestgroep per abuis Viruswaanzin, in plaats van Viruswaarheid. Ook dat vindt Pols een reden te wraken.

Op losse schroeven

De rechter besloot eerder dinsdag in kort geding dat de avondklok van tafel moet, de overheid ging daar direct tegen in het verweer. In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest.

Dat zou volgens de planning aanstaande vrijdag dienen. Het is de vraag of de wraking die planning op losse schroeven zet.

‘Grote vraagtekens’

De rechtbank van Den Haag oordeelde eerder vandaag dat de juridische onderbouwing van de avondklok onvoldoende is. Ook zet de rechtbank ‘grote vraagtekens’ bij de feitelijke onderbouwing van de noodzaak van de avondklok. Rutte noemde het vonnis “zonder meer een tegenvaller.” Hij zei ervan “overtuigd te zijn dat wij wel de inhoudelijke en juridische argumenten aan onze kant hebben. Vandaar dat hoger beroep.”

Het kabinet gaat ervan uit dat het het beroep zal winnen. Rutte wilde niet ingaan op mogelijke gevolgen van de uitspraak. Die hebben volgens hem pas zin als de Staat ook in het hoger beroep ongelijk krijgt. ,,Voorlopig geldt nu natuurlijk het hoger beroep en verwachten wij ook dat we een sterke case hebben.”

Dat er toch een spoedwet wordt geregeld om de avondklok in vast te leggen, is ‘ten overvloede’, benadrukten Rutte en Grapperhaus. Het invoeren van die spoedwet is snel te regelen, verwacht Rutte, hoewel hij daarbij hulp van de Tweede en Eerste Kamer nodig zal hebben. De Raad van State is al om een spoedadvies over het nieuwe wetsvoorstel gevraagd.

Volledig scherm Willem Engel en advocaat Jeroen Pols (R) van protestgroep Viruswaarheid komt aan bij het gerechtshof waar de Nederlandse staat het hof heeft gevraagd de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen © ANP

Volledig scherm Foto ter illustratie. De Nederlandse Staat heeft een hoger beroep aangetekend tegen het vonnis over de avondklok. © Videostill