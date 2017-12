In het telefoongesprek vertelde Ton Dekker haar dat naar de maatstaven van de Vissenbescherming een vissenkom niet meer kan. ,,Een goudvis heeft een zwemruimte van tien keer zijn lengte nodig. Bij een gewone goudvis heb je dan minstens een aquarium van een meter nodig. Hij moet ook verschuilplekken hebben en dat kan niet in een ronde kom”, vertelt Dekker desgevraagd.



Het aanschaffen van een groot aquarium voor Hans of Grietje is voor Schalken geen optie. Samen met de vereiste zuurstofinstallatie en de benodigde plantjes kan dat oplopen tot honderden euro’s. Na het ingrijpen van de Vissenbescherming is de goudvis bij een aquariumliefhebber ondergebracht.



Ton Dekker en zijn organisatie voeren een felle strijd tegen de vissenkom. Per jaar grijpt de Vissenbescherming zo'n vijf tot zes keer in bij ‘incidenten’. Bijvoorbeeld in restaurants. Een dwingende bevoegdheid hebben ze niet.



Of de vis erg ongelukkig is in een vissenkom, is ook voor Dekker een vraag. ,,Hoe moet je dat bewijzen? Als je het vergelijkt met de normale leefomstandigheden van een goudvis, zegt je gevoel dat het niet goed kan zijn.”