Vlaag van geweld langs de Zeeuwse kust: ‘Dit maken we normaal niet mee’

,,Komen we uit de stad naar een ‘boerendorp’, krijg je dit”, zeiden de 17-jarige Tom, Mink, Yoeri, Joep en Jeannot uit Sittard al tegen elkaar. De vrienden hoorden ook een verhaal over iemand - ,,Maar we hebben het alleen maar via-via” - die in elkaar is geslagen en zijn kaak op meerdere plaatsen heeft gebroken.