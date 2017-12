Vlaamse Catherine De Bolle (47) wordt nieuwe baas van Europol

Dat meldt de Belgische minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) nadat de EU-ambassadeurs hadden gestemd over de voordracht. De Belgische premier Charles Michel feliciteerde het eerste vrouwelijke en ook jongste hoofd van de federale politie meteen op Twitter. ,,De juiste vrouw op de juiste plaats."



De 47-jarige Vlaamse versloeg de Nederlandse adjunct-directeur van Europol Wil van Gemert, maar had volgens Belgische media vooral concurrentie van de Tsjech Oldrich Martinu. Die zou zijn gesteund door Duitsland en Oost-Europese landen, die vinden dat de EU te weinig rekening houdt met hun regio.



De EU-ministers van Binnenlandse Zaken moeten de benoeming bekrachtigen en het Europees Parlement zal De Bolle horen. Ze is al lid van de raad van bestuur van Europol. Het samenwerkingsverband van de EU-politiediensten telt meer dan duizend medewerkers.