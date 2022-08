Vlag met hakenkruis boven de A1 opgehangen, politie start onderzoek

Reactie van Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI):

,,Dit is niet zomaar een vlag, maar dit is de nazi-vlag. Het mag duidelijk zijn waarvoor die vlag staat”, zegt Aron Vrieler van het CIDI. Wie de vlag heeft opgehangen is onduidelijk. Er lijkt een link met de boerenprotesten langs de snelwegen. ,,Zijn het boeren met extremistische denkbeelden? Of zijn het toch neo-nazi’s, die graag misbruik willen maken van de huidige boerenprotesten? Ik mag hopen dat de autoriteiten echt prioriteit gaan geven aan de opsporing van de daders”, aldus Vrieler.



,,Het is helaas een bekend gegeven dat maatschappelijke onrust het antisemitisme aanwakkert. En dat brengt gevaar met zich mee. Voor ons allemaal en de Joodse gemeenschap in het bijzonder”, aldus Vrieler.



Het is ‘extra pijnlijk’ dat deze vlag juist vandaag wapperde, stelt hij. Vandaag is Tisja Beav, de traditionele Joodse rouwdag. ,,Daarin worden alle rampen uit de Joodse geschiedenis herdacht.”