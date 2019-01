Vlag uit bij 79 scholen: drie jaar pronken met eretitel ‘excellent’

De uitreiking van de predicaten vindt op feestelijke wijze plaats op de scholen zelf. Om welke scholen het gaat wordt om 12.00 uur bekendgemaakt. Vorig jaar werden 49 scholen in het zonnetje gezet.



Een excellente school is een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door uit te blinken op een bepaald gebied.



Het kan bijvoorbeeld gaan om een innovatief onderwijsaanbod, een bijzondere manier van omgaan met verschillen tussen leerlingen, een inspirerende manier van lesgeven of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.