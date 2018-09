Vlak voor uitvaart langs de McDrive: 'Rinie was altijd in voor gekkigheid'

Niet dat hij zo'n grote fan was van McDonalds, vertelt zijn zoon Steffan (39). ,,We zijn er vroeger als kind wel eens geweest. Maar afgelopen zomer, toen duidelijk was dat mijn vader niet lang meer te leven had, werd het idee ineens geboren. We hadden net samen een leuk uitje gehad naar Rees, vlak over de grens in Duitsland. We reden terug en toen zei hij het: ik wil nog wel eens langs de McDrive. Oké, pa, zei ik, dat doen we tijdens ons volgende uitje.''



Maar zover is het nooit gekomen. Rinie Overkamp overleed veel sneller dan voorspeld. ,,Twee dagen na zijn overlijden bedacht ik 's nachts ineens: we kunnen wel met de rouwauto nog langs de McDrive. Mijn vader was altijd wel in voor een gekkigheid. Dit paste helemaal bij hem.''