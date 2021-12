Vlammen uit twee zendmasten langs A50, brandstichting wordt onderzocht

videoLangs de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn in Gelderland is vannacht brand uitgebroken in twee zendmasten. Beide zendmasten staan bij elkaar in de buurt. De politie gaat uit van brandstichting.

In eerste instantie was het raak langs de A50 bij Loenen, waar het de brandweer lukte om het vuur in de zendmast snel onder controle te krijgen. Vlak daarna kwam ook de melding binnen van een andere zendmastbrand, dit keer in Beekbergen. De vlammen waren te zien vanaf de A50.

Met meerdere voertuigen en een hoogwerker rukte de brandweer uit en op locatie bleek de zendmast volledig in brand te staan. Na enige tijd was het vuur onder controle.

Brandstichting

De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart naar beide zendmastbranden. Zij roepen getuigen op zich te melden. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verwijst voor vragen over de oorzaak door naar de politie. ,,Maar die brandjes in zendmasten gaan meestal niet vanzelf aan.”

De precieze schade aan de beide zendmasten is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio zal de eigenaar van de zendmasten een inspectie uitvoeren om te kijken of alles nog werkt.

In 2020 gingen meerdere zendmasten in Nederland in vlammen op. Een zendmast in de Betuwe was vermoedelijk het doelwit van complotdenkers.

Volledig scherm Twee branden in twee zendmasten vannacht langs de A50, eerst in Loenen en daarna in Beekbergen. Brandstichting wordt onderzocht. © Luciano de Graaf