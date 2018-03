Vleermuis in bioscoop Eindhoven jaagt mensen stuipen op het lijf

St. Antonius Ziekenhuis start proef met doorstroming van patiënten

6:20 Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht is een proef gestart op de spoedeisende hulp (SEH) om patiënten die medisch gezien niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven zo snel mogelijk thuis of elders van zorg te voorzien. Het ziekenhuis wil hiermee bedden vrijspelen voor patiënten die wél medische zorg nodig hebben en werkt hiervoor samen met onder meer zorgorganisatie ZorgSpectrum.