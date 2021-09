Vliegveld op La Palma weer open na opruimactie

Het as verspreidt zich over grote gebieden. Een aswolk uit La Palma ging in de nacht van zaterdag op zondag over Nederland. Dat leverde volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geen risico’s op voor de volksgezondheid. De wolk lag erg hoog in de atmosfeer en daarnaast was het zwaveldioxide-niveau ervan relatief laag. De wolk is ook over andere Europese landen getrokken zoals Portugal, Oostenrijk, Frankrijk en België. Maar volgens het RIVM bleven ook in die landen risico’s uit.