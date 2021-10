Vlinderrots hersteld na twee keer vernield te zijn: ‘Huilende en razende nabestaanden’

Ineens stond-ie daar, in de rechtbank, om zijn proces toch bij te wonen: de man die de vlinderrots in Hoorn vernielde en daarbij werd betrapt. Het overviel Wanda Beemsterboer, die had gedacht dat hij niet meer zou komen. Nu hij er wel was, deed hij haar enorm denken aan de moordenaar van haar dochter Nadine, met dat korte haar en kleine postuur. ,,Het was heel heftig, heftiger dan ik had gedacht. Het wierp me terug naar de rechtszaak tegen Nadines moordenaar.”