Vlissingen is zonnigste plek van 2020

Met zo’n 2135 uur zon was Vlissingen de zonnigste plek van 2020. Dat blijkt uit cijfers van Weeronline. 2020 gaat de boeken in als op twee na zonnigste jaar ooit. Alleen in 2003 en 2018 was het zonniger.

Gemiddeld over het land heeft de zon in 2020 ruim 1980 uur geschenen. Daarmee is 2019 van de derde plaats gestoten. Toen scheen de zon in totaal maar liefst 1965 uur. Het is onwaarschijnlijk dat de topdrie deze maand nog verandert. Op de tweede plaats staat 2018 met in totaal 2089 uur zon. Om dit te verbreken is er dus nog 60 uur zon nodig. Gemiddeld schijnt de zon in de hele decembermaand 49 uur en is daarmee de somberste maand van het jaar.

Door ruim 300 extra uur zon tijdens de zonnigste lente ooit scoort 2020 hoog als het gaat om het aantal zonuren. De top-10 zonnigste jaren bestaat nu voor 70% uit jaren uit deze eeuw. Het zonnigste jaar tot nu toe is 2003 met 2100 uur zon. 2003 en 2018 zijn ook de enige jaren waarin het aantal uur zon de grens van 2000 uur overschreed.

Regionaal mogelijk op één na zonnigste jaar

Regionaal kan 2020 wel de op één na zonnigste jaar worden. In Maastricht en Vlissingen is de hoeveelheid zonneschijn nog zo’n 25 uur verwijderd van een nummer twee positie. Daarvoor moet in Maastricht het jaartotaal hoger worden dan 2091,9 uur gemeten in 2018. De teller staat nu op bijna 270 uur zon. In Vlissingen scheen de zon in 2018 maar liefst 2156,3 uur en dit jaar zo’n 2135 uur.

Die 2135 uur maken Vlissingen de zonnigste plek van 2020. Daarmee is het nog zonniger dan in Den Helder, want daar scheen de zon tot nu toe iets meer dan 2040 uur. Gemiddeld is het in Den Helder net iets zonniger dan in Vlissingen. In Maastricht was de afwijking ten opzichte van normaal het grootst met 450 uur meer zon dan gemiddeld het geval zou zijn. Dit komt overeen met 30% meer zon. In de andere regio’s was er 20-27% meer zon.