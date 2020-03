Vloedgolf aan patiënten in Brabants ziekenhuis: ‘Pas als je hier werkt, weet je wat deze crisis betekent’

Ze steken het niet onder stoelen of banken bij ziekenhuis Bernhoven in het Brabantse Uden: de komende week gaat het erom spannen. Wat zeker is, is dat er een vloedgolf aan nieuwe coronapatiënten aan komt. Wat minder zeker is of het ziekenhuis die 'hobbel’ -met hulp van anderen- op een goede manier kan verwerken.

De leiding van Bernhoven gaf vrijdagmorgen een persconferentie over de maatregelen die genomen worden om de crisis het hoofd te bieden. De triagetent bijvoorbeeld, waar vanaf vrijdagmiddag alle binnenkomende patiënten aan een eerste onderzoek worden onderworpen. Daar gaan artsen onderscheid maken tussen ernstige patiënten en héle erge patiënten die direct naar de intensive care moeten. Dat gebeurt aan de hand van bloedprikken, longfoto's en eventueel ook ct-scans.

Alle bedden vol

Bernhoven-directeur Geert van den Enden zegt dat het ziekenhuis de ‘grenzen van zijn kunnen heeft bereikt’. ,,De belasting voor het personeel is enorm zwaar. De mensen thuis zien niet wat wij hier hier zien.” De 150 bedden die het ziekenhuis maximaal kan leveren, zullen binnen afzienbare tijd vrijwel volledig worden bezet door coronapatiënten. Voor alle andere patiënten wordt een beroep gedaan op ziekenhuizen buiten Brabant. Tien procent van de intensive care bedden (Bernhoven kan er maximaal 18 hebben) blijft wel beschikbaar voor andere noodgevallen, bijvoorbeeld voor mensen met een gebarsten aneurysma.

De regio Uden-Veghel is het (voorlopige) epicentrum van de corona-epidemie. Vorige week was het zo dat tien procent van alle coronapatiënten in dat gebied woont. Waarom dat zo is? ,,Interessante vraag", zegt Van den Ende, ,,maar voor ons is die nu niet relevant. Wij proberen de mensen te helpen, het RIVM en de GGD zullen naar die vraag moeten kijken.”

Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Tilburgse Elisabeth-Tweestedenziekenhuis, deed vrijdagmorgen in Uden nogmaals uit de doeken hoe belangrijk het is dat ook andere ziekenhuizen Brabant gaan helpen. Te beginnen in Uden, want Bernhoven is een relatief klein ziekenhuis, dat de oorlog zeker niet in zijn eentje kan winnen. ,,We zijn ook constant in gesprek met huisartsen en verpleeghuizen. Die moeten er ook voor zorgen dat we niet de verkeerde patiënten in het ziekenhuis krijgen. We hebben modellen laten maken over de groei van het aantal patiënten. In alle gevallen is die aanwas te groot, zeker hier in Uden.”

Inmiddels zijn vanuit Brabant veertig coronapatiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen. ,,Het wordt spannend of we de hobbel die er aan komt, aankunnen", zegt Berden. ,,De komende twee weken worden kritisch. We hebben hulp van de andere ziekenhuizen nodig. Heel het land staat nog niet in dezelfde stand als wij. Dat is niet bedoeld als verwijt, maar pas als je hier werkt, weet je echt wat deze crisis betekent.”

