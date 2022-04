Vluchtelingen uit Oekraïne verlaten na 1,5 uur opvangplek: ‘Jongetje kneep neus dicht’

Speurtocht naar verleden Harry’s opa koos overtuigd voor de NSB, maar daar hadden ze in Wassenaar weinig moeite mee

Tien jaar lang stond Harry Vogels (72) een beetje achteraf bij de herdenking van Tweede Wereldoorlogslachtoffers. Hij schaamde zich kapot. Zijn opa Jan, raadslid in Wassenaar, was ‘fout’ geweest. Uit volle overtuiging, die hij ook na de oorlog nog niet helemaal kon loslaten. Hij schreef er een boek over.

