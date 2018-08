Vluchtende dief veroorzaakte grote treinstoring Amsterdam

Video 'Man die aanslag pleegde op gemeente­huis Lingewaard was 59-jarige man uit Gendt'

16:52 De man die afgelopen nacht met een auto het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel inreed, is volgens niet-bevestigde berichten de 59-jarige Hans van M.. De man, die van beroep vrachtwagenchauffeur was, komt oorspronkelijk uit het Gelderse Gendt en was al langer bekend bij zorginstanties. Dat zeggen verschillende bronnen tegen De Gelderlander.