VN-topvrouw pleit voor terughalen IS-kinderen

Nederland moet de kinderen van Nederlandse Syriëstrijders in Irak en Syrië zo snel mogelijk terughalen. Dat de kinderen en hun moeders nu min of meer aan hun lot worden overgelaten, is niet alleen onmenselijk, maar ook strijdig met de internationale kinderrechten.

Dat zegt de speciale VN-gezant voor Kinderen in Gewapende Conflicten, Virginia Gamba. De rechterhand van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, was gisteren in Den Haag als spreker op het eeuwfeest van de kinderrechtenorganisatie Save the Children. In een interview met deze krant doet de Argentijnse veiligheids- en ontwapeningsexpert een oproep aan Nederland ‘genade en barmhartigheid te tonen’.

Milder

De Nederlandse toon over het al dan niet terughalen van de kinderen en hun moeder is de laatste maanden al milder geworden, aldus Gamba. ,,Een halfjaar geleden was er alleen afwijzing van welke mogelijkheid van terugkeer van welke van deze mensen ook, en in het bijzonder voor de kinderen. Alsof heel Europa zei: ‘Deze mensen hebben zich niet gedragen als verantwoordelijke Europese burgers, waarom zouden we ze terugnemen?’ Het heeft maanden geduurd voordat men tot het inzicht kwam dat je niet zomaar je handen van deze kwestie af kunt trekken. Als je een kind hebt geadopteerd en je vindt het niet leuk, kun je het niet zomaar op straat zetten. Dat kan niet. Je hebt een verplichting.’’

Inmiddels begrijpen de meeste West-Europese landen dat ook deze kinderen rechten hebben. Zelfs als ze betrokken waren bij geweld of als hun ouders gruwelen op hun geweten hebben, aldus Gamba. Volgens het internationale recht dienen kinderen, als ze worden vastgehouden, zo kort mogelijk vast te zitten en alleen in de beste omstandigheden voor het kind.

Niet realistisch