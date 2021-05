VNG-commissie: ‘Kabinet moet fixatie op dinsdagpersconferentie meer en meer loslaten’

Kwart miljoen kwetsbaren extra uitgeno­digd voor vaccinatie vanwege lege prikstra­ten

10 mei Er ploffen deze week 250.000 uitnodigingen extra in de bus, omdat de prikstraten te leeg zijn en er te weinig afspraken zijn ingepland. In totaal ontvangen een miljoen mensen met een kwetsbare gezondheid deze week een uitnodiging voor een coronaprik. Het gaat om mensen met een medische indicatie die bijvoorbeeld suikerziekte of problemen aan hart, longen of nieren hebben.