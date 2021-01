Voeden andere landen hun kinderen strenger op, zijn zij gewoon banger voor het gezag?

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 314. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik had net besloten me maar eens niet te mengen in het koor van mensen die de relschoppers veroordelen. Dat ligt zo voor de hand. Tot ik Rutte er een persconferentie over zag geven. En ik luisterde wel naar zijn woorden ('schande') maar werd ook afgeleid door zijn hoofd. Het haar, om precies te zijn. Als die lockdown nog een tijdje aanhoudt, moet onze minister-president een staartje nemen. Ik begrijp heel goed waarom hij niet naar de kapper gaat. Alle kappers zijn dicht.

Het zou hem weinig moeite kosten er toch een naar het torentje te laten komen. Maar dat kan nu natuurlijk niet. Met de verkiezingen. Daar zal geen begrip voor zijn. Hij wel, wij niet. Dus of hij komt binnenkort slecht geknipt naar buiten en zegt: Jort Kelder heeft het gedaan. Het was op mijn verzoek, u moet niet kwaad op hem worden. Of hij laat het doorgroeien. Dan komt het moment dat er een elastiekje in moet. Lijkt me heerlijk.

Quote Ik hoor ineens tot de zwijgende meerder­heid die dit allemaal op televisie ziet en hoofdschud­dend zegt: waar moet het heen met dit land

Maar toen bedacht ik dus: zou wel flauw zijn om het qua rellen hierbij te laten; Ruttes haar. Want natuurlijk vind ik wel wat. Laat ik dit zeggen: als ik er een van mijn grote kinderen tussen had gezien, had die wel een probleem gehad. Ik zou natuurlijk niet kunnen zeggen; je hoeft niet meer thuis te komen. Want dat doen ze al niet meer, maar dat heeft zoals bekend een andere reden.

Wat wel gek voelt: (nooit gedacht dat nog eens te kunnen zeggen): ik hoor ineens tot de zwijgende meerderheid die dit allemaal op televisie ziet en hoofdschuddend zegt: waar moet het heen met dit land. Vergis ik me, of is het in de meeste andere landen minder? Wat doen die beter? Voeden ze hun kinderen strenger op? Zijn die gewoon banger voor het gezag? Je zou het haast denken.

Ik denk eerlijk gezegd dat het wel een keer over gaat, die rellen. Het is niet de opmaat tot een revolutie. Daarvoor zijn in Nederland te veel weldenkende mensen. Die blijven net als ik netjes binnen na negenen en daarvoor overigens ook al. Die hebben ook niet de neiging om teststraten in de fik te steken, of eens lekker een paar auto's op zijn kop te zetten. Saai hè. Wel heb ik zorgen of die beloofde vaccinaties allemaal op tijd komen. Maar dat sneeuwt een beetje onder nu.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: