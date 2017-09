Voetballer (26) Helmondia na hartstilstand overleden

De 26-jarige speler van SC Helmondia 4 die in elkaar zakte tijdens een voetbalwedstrijd in Vlierden is in de nacht van zondag op maandag overleden. De schok bij zowel Helmondia als tegenstander SPV in Vlierden is groot.

Veel spelers van het vierde elftal namen maandag vrij van hun werk, aldus een bestuurslid van de Helmondse club. Alle geplande trainingen van vanavond zijn afgelast. ,,We hebben tegen de jongens gezegd dat ze goed op elkaar moeten letten. Tevens hebben we gevraagd of ze vanavond (gisteravond,red.) naar de club wilden komen. Waar nodig helpen wij als bestuur. Het is voor iedereen nogal indrukwekkend geweest", zegt een bestuurslid van Helmondia.

De speler van het vierde elftal zakte kort na het begin van de tweede helft in elkaar. De scheidsrechter van dienst zag snel de ernst van de situatie in en legde het spel stil. Diverse spelers van beide partijen en omstanders verleenden meteen hierna eerste hulp. Tevens werd een Automatische Externe Defibrillator (AED) ingezet om het hart van de 26-jarige speler weer op gang te krijgen. De reanimatie duurde ongeveer een half uur. Hierna werd de voetballer naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Daar overleed hij afgelopen nacht.

Maatregelen

Deze gebeurtenis is voor het Helmondia-bestuur reden om meteen maatregelen op het eigen sportpark te nemen: op de Braak is nog geen AED voorhanden. ,,Die gaan we direct aanschaffen. Als er zoiets gebeurt wil je hem direct bij de hand hebben."